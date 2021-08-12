Merve Oflaz, Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar derken şimdi de... Arka Sokaklar'dan giden gidene!

Yeni sezon öncesi Arka Sokaklar'da 7 veda birden yaşandı. Ardı ardına gelen ayrılık haberleri izleyiciyi sarsmaya devam ediyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda dizinin kemik kadrosunda yer alan çoğu kişi diziden ayrıldı. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretti. Hüsnü Çoban karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere projeye veda eden isimler arasında yerini aldı. Özgür Ozan yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacak. Ayrıca Ali Akdoğan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alp Korkmaz diziye veda ediyor.

YENİ BİR VEDA DAHA

Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim olacak.