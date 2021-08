Merve Oflaz, Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar derken şimdi de... Arka Sokaklar'dan giden gidene!

Amerika'da üniversite hayatına başladı. University of South Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra New York'a oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York'un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye'ye döndü. Döneli henüz 1 ay olmasına karşın Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Korkmaz, Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaktadır.