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    • Magazin
    • 13.08.2021 13:14
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    • 13.08.2021 13:15
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    Merve Oflaz, Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar derken şimdi de... Arka Sokaklar'dan giden gidene!

    Arka Sokaklar'dan giden gidene! Merve Oflaz, Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar derken şimdi de... 15 yıldır kesintisiz bir şekilde macerasını sürdüren Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda 7 efsane isim yer almayacak. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. Hüsnü Çoban karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere projeye veda eden isimler arasında yerini aldı. Ortaya atılan iddialara göre kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacak. Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim olacak.

    Arka Sokaklar’dan giden gidene!

    Yeni sezon öncesi Arka Sokaklar'da 7 veda birden yaşandı. Ardı ardına gelen ayrılık haberleri izleyiciyi sarsmaya devam ediyor. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda dizinin kemik kadrosunda yer alan çoğu kişi diziden ayrıldı. Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretti. Hüsnü Çoban karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere projeye veda eden isimler arasında yerini aldı. Özgür Ozan yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacak. Ayrıca Ali Akdoğan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alp Korkmaz diziye veda ediyor.

    YENİ BİR VEDA DAHA

    Merve Oflaz'ın vedasının hemen ardından Ali Akdoğan karakteriyle gönüllere taht kuran Alp Korkmaz bu kez diziye veda eden isim olacak.

    YENİ PROJESİ DİKKAT ÇEKECEK

    Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide Özgür Ozan dikkat çeken isimlerden birisi oluyor.

    Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan bilindiği üzere adını Çocuklar Duymasın dizisindeki Selami karakteriyle duyurmuştu.

        ÇOBAN AİLESİ YOK OLUYOR

        Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

        Kulislerde Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde oynayacağı konuşuluyor.

        Dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ve Bahar'ı canlandıran Merve Oflaz'ın peş peşe vedalarının duyurulması eski kadro dağılıyor mu sorusunu akıllara getirmiş oldu.

            ALP KORKMAZ KİMDİR?

            Alp Korkmaz 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır, Lise öğrenimini ise Çanakkale'de Tamamlamıştır.

            Amerika'da üniversite hayatına başladı. University of South Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra New York'a oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York'un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye'ye döndü. Döneli henüz 1 ay olmasına karşın Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Korkmaz, Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaktadır.

            2010 yılı Nisan ayının 2. haftasında askerlik nedeniyle diziden geçici bir süreliğine ayrılmıştır. Vatanî görevini (askerlik), 333. Kısa Dönem olarak Nisan 2010'da başlayıp Eylül 2010'da Bingöl'de tamamlamıştır. Şu an hâlen Erler Film'ın yapımı olan Arka Sokaklar dizisinde Ali rolüne devam etmektedir. Dizide Keskin Nişancı-Komiser rolündedir. İlk sinema filmi 2009 yılında Ertekin Akpınar'ın yönettiği Melekler ve Kumarbazlardır. 2. sinema filmi ise 2012 yapımı Laz Vampir Tirakula, 3. sinema filmi de Peri Masalıdır. 2011 yılında Özgür Ozan ile birlikte "Turkcell" reklamında rol almıştır.
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            Haberler Magazin Merve Oflaz, Özgür Ozan, Yüsra Geyik, Özlem Çınar derken şimdi de... Arka Sokaklar'dan giden gidene!
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