Bagajda moda! Ajda Pekkan yolda gördüğü pantolona hayran kalınca bakın ne yaptı...

81 yaşında olmasına rağmen hala 20'lik genç kızlar gibi heyecanlı olan Süperstar Ajda Pekkan, moda konusunda da tutkun olduğunu gösterdi. Ajda, geçtiğimiz günlerde Egemen Mustafa Şener'in ev sahipliğinde Belarus Minsk'teki Double Tree By Hilton Otel'de sahne aldı. Harika bir performansa imza atan Ajda, ertesi gün Zamok Mall'da gezerken bir kadın gördü.



Kadının üzerindeki pantolona hayran olan Ajda, yardımcısıyla birlikte hemen yanaştı. Kadının pantolonunu çok beğendiğini söyleyen Ajda ve yardımcısı, markasını, modelini ve barkod numarasını istedi. Belaruslu genç kadın da Türk Süperstar'ı kırmadı. İspanyol ünlü bir markanın mağazasına giden Ajda, pantolonu aldı bagajına koydu. İstanbul'a dönen Ajda Pekkan, hafta sonu bu özel pantolonu giydi.

Flare desenli pantolon, Belarus'ta en çok satılan modellerden biri olarak gösteriliyor.