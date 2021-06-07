MorKomedyen, Bi' Başka'da, kendini izlerken çok eleştirdiğini söyleyerek "Silmek istediğim videolarımı sildim. Benim YouTube kanalımın şu an toplam izlenmesi 350 milyon ama ben totalde 400 milyon izlenen 150 videomu sildim" dedi.
Nasıl gidiyor hayat? Pandemi süreci size yaradı mı?
Ben tiyatrocuyum, kendi tiyatrom var. Bize yarama ihtimali yok. Bir buçuk senedir tiyatrolarımız kapalı. Hasretle açılmasını bekliyoruz. İlk dönemlerde "kendime döndüm, varoluşumu sorguladım, kitap okudum" diyenler oldu da o durumun sonuna geldik sanırım. Ben sosyal medyada bir şeyler üreterek hayatımı devam ettirdim.
Kimya bölümü mezunusunuz, tiyatro eğitimi aldınız, dizilerde rol aldınız, senaryo denemeleriniz var, sosyal medyada burç tiplemeleriniz milyonlar tarafından izleniyor. Hepsinden biraz bahseder misiniz? Nasıl evrildi süreç?
Çünkü ben bir Kova burcuyum :) Ne görürsem yapmak istiyorum. Çok küçük yaşlarda tiyatroya ilgim başladı. Babamın patronunu tiyatroda izlemeye gittim. Sonra dedim ki: Bu benim işim, bunu yapacağım. Bir süre sonra çalışa çalışa o tiyatroya oyuncu olarak girdim. Ama benim dönemimde konservatuvara girmek biraz torpil işiydi. Konservatuvara gidemedim. Kimya bölümü okudum. Sadece 1 yıl okuduğum bölümün mesleğimi icra ettim. Ama hep tiyatronun içindeydim. Üniversiteye de kendimi geliştirmek için gittim. Senaryoyu da küçük yaşlardan itibaren yazıyordum zaten. Dizilerim var, filmim var, YouTube var, Instagram var derken hepsinin ucundan tutup zengin olmaya çalışıyorum.
"Sosyal medyayı bırakmayı düşünüyorum"
Sosyal medyaya içerik üretmeye nasıl başladınız?
Stand-up gösterileri yapıyordum ben zamanında. Skeç ekibim vardı. Asistanlarım "Abi neden sosyal medyaya girmiyorsun? Instagram'a girmelisin, patlarsın" dediler. Ben de saçma bir platform olduğunu sanatçının orada yeri olmadığını söylüyordum. Sonra oyunlar iptal oyunca biz de sosyal medyaya girelim dedik. Burçlar Tımarhanesi içeriğim çok patladı. Ama sürekli sosyal medyayı bırakmayı düşünüyorum.
"Param bitince akımları yapmaya başlıyorum"
Neden?
Başarı odaklı bir insanım. İnsanlar videolarıma like atmadıklarında çok geriliyorum. Instagram'da bir algoritma var, like ve yorumla çalışıyor. İzlenen videoyu değil de like ve yorum gelen gönderiyi tutuyor. Benim kitlemin de yaş ortalaması biraz büyük. Like ve yorum atmıyorlar. Mesaj atıp "Murat Bey seni seviyoruz" diyorlar. Ben de like atın diyorum :) Bir de bazen yaptığım şeyleri kendime yakıştırmıyorum. Mecburen bazı akımların içine girmek durumunda kalıyorum. Sonra dönüp bakıyorum "Sen ne kadar geri zekâlısın, neden bunu yaptın?" diyorum kendime. Bir hafta sonra param bitince yine o tür akımları yapıyorum :)
"Kendimi itici buluyordum"
Tam olarak ne zaman milyonlara ulaşmaya başladınız? Bir video, bir tipleme? Hangi iş kırılma noktası oldu?
Burçlar Tımarhanesi videolarımın 10, 15. bölümünden sonra patladım sanırım. Ben kendimi çok itici, ukala, sevilemeyecek biri olarak görüyordum. İnsanlar sokakta çevirip "Seni çok seviyoruz" deyince "Bunlar herkese aynısını söylüyor" diyordum, inanmıyordum. Bu kitle git gide büyüdü. İnsanlar benim videolarımı birbirine gönderip laf sokmaya başladı.
"Her burcu 5 saniyede anlattım, patladı"
Tiplemelerinizin bu kadar çok tutmasının, izlenmesinin sebebi ne sizce? Astrolojiye çok büyük bir ilgi var ülkemizde. İnsanlar eşlerine dostlarına günlük ya da haftalık burç yorumlarını gönderirdi şimdi tiplemeleri gönderiyor.
Gözlemleri iyi yapıyorum, tiplemelerim komik. Benim yaptığım komedi tarzını özledi insanlar. Daha abartarak, karikatür tarzında mizah yapan çok kişi yok. Kimsenin yapamayacağı bir şey yapmalıyım diye düşündüm. Instagram'da 1 dakikaya 12 burcu sığdırdım. Her burcu 5 saniyede anlatmaya çalıştım ve bu çok patladı. Ve ben hiçbir zaman burçların iyi özelliklerini göstermedim. Kötü özelliklerini gösterdim. Bu da ilgi çekti.
Peki, bu tiplemeleri hazırlarken günlük haftalık burç yorumlarından, klişe burç özelliklerinden mi yola çıkarak yapıyorsun? Yoksa tiplemelerinden çoğuyla bir tanışıklığın var mı?
O karakterler, burçlar benim içimde var. Hepsinin farklı farklı özelliklerini taşıyorum. Kendimin farklı versiyonlarını sergiliyorum. Ama mutlaka hayatımdaki insanlardan, ilişkilerden de kapıyorum bir şeyler.