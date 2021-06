"Sosyal medyayı bırakmayı düşünüyorum"

Sosyal medyaya içerik üretmeye nasıl başladınız?

Stand-up gösterileri yapıyordum ben zamanında. Skeç ekibim vardı. Asistanlarım "Abi neden sosyal medyaya girmiyorsun? Instagram'a girmelisin, patlarsın" dediler. Ben de saçma bir platform olduğunu sanatçının orada yeri olmadığını söylüyordum. Sonra oyunlar iptal oyunca biz de sosyal medyaya girelim dedik. Burçlar Tımarhanesi içeriğim çok patladı. Ama sürekli sosyal medyayı bırakmayı düşünüyorum.

Neden?

Başarı odaklı bir insanım. İnsanlar videolarıma like atmadıklarında çok geriliyorum. Instagram'da bir algoritma var, like ve yorumla çalışıyor. İzlenen videoyu değil de like ve yorum gelen gönderiyi tutuyor. Benim kitlemin de yaş ortalaması biraz büyük. Like ve yorum atmıyorlar. Mesaj atıp "Murat Bey seni seviyoruz" diyorlar. Ben de like atın diyorum :) Bir de bazen yaptığım şeyleri kendime yakıştırmıyorum. Mecburen bazı akımların içine girmek durumunda kalıyorum. Sonra dönüp bakıyorum "Sen ne kadar geri zekâlısın, neden bunu yaptın?" diyorum kendime. Bir hafta sonra param bitince yine o tür akımları yapıyorum :)

Tam olarak ne zaman milyonlara ulaşmaya başladınız? Bir video, bir tipleme? Hangi iş kırılma noktası oldu?

Burçlar Tımarhanesi videolarımın 10, 15. bölümünden sonra patladım sanırım. Ben kendimi çok itici, ukala, sevilemeyecek biri olarak görüyordum. İnsanlar sokakta çevirip "Seni çok seviyoruz" deyince "Bunlar herkese aynısını söylüyor" diyordum, inanmıyordum. Bu kitle git gide büyüdü. İnsanlar benim videolarımı birbirine gönderip laf sokmaya başladı.