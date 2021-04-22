Son dakika haberi Nusret Gökçe'nin Etiler'deki dükkanından geldi. Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin restoranında yangın paniği yaşandı. İzolasyon çalışması sırasında binanın yan cephesi alev aldı.
İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ
Yangına Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı dört itfaiye aracı müdahale etti. Ekipler binanın tutuşan yan cephesini sökerek yangını söndürdü. Dünyanın birçok bölgesinde dükkanı bulunan Nusret'in bu restoranının 2017 yılında da çatısında yangın çıkmış, kısa sürede kontrol altına alınmıştı.
DOĞDUĞU TOPRAKLARI PAYLAŞTI
Instagram hesabından 34 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, birkaç gün önce de doğduğu toprakların videosunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.