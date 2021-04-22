Paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine, "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı" notunu düşmüştü.