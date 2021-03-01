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Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Sosyal medya fotoğraftaki o detayı konuşuyor...

Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima, Instagram'dan Nusret Gökçe ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Son iki aşkının da Türk olması nedeniyle sıkı bir Türk takipçi edinen Adriana Lima, Dünya Boks Şampiyonası'nda sosyetik kasap Nusret Gökçe ile bir araya geldi. ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda buluşan ikiliden Lima, sosyal medya hesabından Nusret'le fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede gündem olan Adriana Lima ve Nusret Gökçe arasındaki boy farkı çok konuşuldu.

01.03.2021 13:37 - Son Güncelleme: 01.03.2021 14:13
Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Sosyal medya fotoğraftaki o detayı konuşuyor...

SOSYAL MEDYA BOY FARKINI KONUŞUYOR

Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı... ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası Nusret ile bir araya gelen Adriana Lima birlikte çekildikleri bir kareyi yayınladı.

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Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Sosyal medya fotoğraftaki o detayı konuşuyor...

Miami Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda Brezilyalı model, Nusret Gökçe ile karşılaşınca hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafta ikili arasındaki boy farkı takipçilerin dikkatini çekti.

Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Sosyal medya fotoğraftaki o detayı konuşuyor...

Lima bir dönem yazar Metin Hara ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemindeydi. 39 yaşındaki Lima, Hara'nın ardından ise iş insanı Emir Uyar'la da birliktelik yaşamıştı.

Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Sosyal medya fotoğraftaki o detayı konuşuyor...

İşte Adriana Lima ve Nusret Gökçe'nin boy farkı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Adriana Lima'dan olay yaratan Nusret Gökçe paylaşımı! Sosyal medya fotoğraftaki o detayı konuşuyor...

NUSRET GÖKÇE

1,64 CM