Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. 'Koronavirüs orada yok galiba?' şeklinde tepkili yorumlar alan videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.