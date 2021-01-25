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Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Geçtiğimiz hafta paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, 600 lira değerindeki kahvesini 10 güzelle içtiği anları paylaştı. Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' şeklinde yorumlar yağdı. İşte Nusret Gökçe'nin modellerle tepki çeken videosu...

25.01.2021 17:01 - Son Güncelleme: 25.01.2021 17:12
Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Nusret Gökçe'nin Instagram videosuna 'Orada korona yok galiba?' şeklinde yorumlar yağdı

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Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. 'Koronavirüs orada yok galiba?' şeklinde tepkili yorumlar alan videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Kahvaltıda pirzola yiyen ve o anları Instagram hesabından paylaşan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'ye tepki yağıyor. Şovlarına bir yenisini ekleyen Nusret yine tepki çeken bir harekete imza attı.

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Sosyetik kasap Nusret'in koca pirzolayı eline alıp yediği anları sosyal medyada paylaşmasına tepki yağdı.

Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Tepki çeken videoya 'Orada korona yok galiba?' yorumu yağdı

Nusret Gökçe'nin Instagram'dan paylaştığı pirzola videosuna çok sayıda tepki geldi.