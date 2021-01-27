Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti

Yatağa atlayıp üzerine yorganı çeken Nusret Gökçe'nin bornozu açılınca cinsel organı göründü. Nusret'in skandal videosuna o dönem, "Yatağa atlarken altında bir şey yok mu", "İyi de frikik verdin", "Her şeyin gözüküyor kaldır bunu" ve "Terbiyesizliğin lüzumu yok" gibi yorumlar yapıldı.