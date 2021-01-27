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Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti

Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe Instagram hesabından geçtiğimiz aylarda otel odasındaki bir gününü yayınladı. Küvette köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin iç çamaşırı olmayınca cinsel organı göründü. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık tepki çeken Nusret Gökçe'nin cinsel organını ifşaladığı video sonrası bir takipçisi savcılığa gitti ve 'Halkın ahlakını bozuyor' diyerek şikayetçi oldu.

27.01.2021 14:37 - Son Güncelleme: 27.01.2021 15:23
Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti

'HALKIN AHLAKINI BOZUYOR'

Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! Saltbea hareketi ile tüm dünyada popüler olan Nusret Gökçe'nin dünyanın birçok yerinde restoranları bulunuyor. Ünlülerin etçisi olarak da bilinen Nusret Gökçe'nin cinsel organını ifşaladığı video başına iş açtı!

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Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti

NUSRET'İN BORNOZ SKANDALI!

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe Instagram hesabından geçtiğimiz aylarda otel odasındaki bir gününü yayınladı. Küvette köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe, frikik kurbanı oldu. İç çamaşırı olmayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü.

Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti

Yatağa atlayıp üzerine yorganı çeken Nusret Gökçe'nin bornozu açılınca cinsel organı göründü. Nusret'in skandal videosuna o dönem, "Yatağa atlarken altında bir şey yok mu", "İyi de frikik verdin", "Her şeyin gözüküyor kaldır bunu" ve "Terbiyesizliğin lüzumu yok" gibi yorumlar yapıldı.

Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti

Takipçisi olan bir vatandaş rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu. Vatandaş dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek video görüntü ile birlikte şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından fenomen Nusret hakkında soruşturma başlattı.

Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti

NUSRET'TEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Nusret Gökçe'nin Instagram videosuna 'Orada korona yok galiba?' şeklinde yorumlar yağdı.