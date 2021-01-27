Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor' dedi savcılığa şikayet etti
Nusret'in cinsel organını ifşaladığı videoya soruşturma! Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe Instagram hesabından geçtiğimiz aylarda otel odasındaki bir gününü yayınladı. Küvette köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin iç çamaşırı olmayınca cinsel organı göründü. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık tepki çeken Nusret Gökçe'nin cinsel organını ifşaladığı video sonrası bir takipçisi savcılığa gitti ve 'Halkın ahlakını bozuyor' diyerek şikayetçi oldu.
NUSRET'İN BORNOZ SKANDALI!
Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe Instagram hesabından geçtiğimiz aylarda otel odasındaki bir gününü yayınladı. Küvette köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe, frikik kurbanı oldu. İç çamaşırı olmayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü.
Takipçisi olan bir vatandaş rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu. Vatandaş dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek video görüntü ile birlikte şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından fenomen Nusret hakkında soruşturma başlattı.