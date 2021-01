Eray Aksungur: Biz Serhat'ın yanında piyon olarak oynadık!

Aksungur yarışmada birinci olan Serhat Doğramacı hakkında da konuştu. Serhat'ın basit bir şekilde şampiyon olduğunu söyleyen aşçı "Biz yanında piyon olarak oynamış olduk" şeklinde konuştu.

Sürekli "Eray Aksungur öldü mü?" haberleri çıkıyor. Nereden çıktı bu?

Birileri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü :) Hakkımda "öldü" haberleri çıktıktan sonra sosyal medyada takipçi artışı oldu. İnanılmaz derecede takipçi çekiyorum. Ve sürüyle mesaj geliyor "öldün mü?" diye. Öldüysem nasıl cevap verebilirim diyorum :) Haberi yazan arkadaş benim fotoğrafımı kullanarak "Koronavirüse yenik düştü, ikinci kez yıkıldı" başlığıyla vermiş haberi. Aslında koronavirüse yenik düşen ben değilim. Yarışmadayken dedem vefat etti. Yarışmadan elendiğim gün babam arayıp haberi verdi. 18 gün önce vefat etmiş ama benim haberim olmamıştı haliyle. Haberci arkadaş da haberi okunsun diye böyle servis etmiş. Üzücü bir haberdi benim için. Yıkıldım. İçimden bir şeyler yapmak gelmedi.

MasterChef'ten elendikten sonra hayatında neler değişti? Çoğu arkadaşın YouTube kanalı açıp tarifler paylaşmaya başladı. Pandemi dolayısıyla restoranlar, kafeler kapalı. Sen neler yapmayı planlıyorsun? Hedeflerin ne?

Arkadaşlarımın çoğu YouTube kanalı açtı, başarılı da hepsi. Uluslararası mutfaklardan tarifler paylaşıyorlar. Pandemi döneminde de insanlara ilaç gibi geldi bence. Ben YouTube'da yemek kanalı açmayı düşünmüyorum. YouTube'a farklı konseptlerle girmek istiyorum. Talk Show tadında bir yemek programı yapmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde başka projelerim de olacak. Televizyon adamı değilim. İki kez yemek yarışmasına katıldım. İkisi de bana çok şey kattı. Programdan ayrıldıktan sonra oluşturduğum bir kitle var. Ve tabii sosyal medyada da şu an reklam yapıyorum ve ekmek yiyorum. Ama takipçilerimden tepki geliyor. Şu an zaten Pandemiden dolayı her yer kapalı ve bizim de bir şekilde para kazanmamız gerekiyor. Yaşamımı idame ettirmem gerekiyor. O yüzden lütfen sosyal medyada bana kızmasın kimse. Sektör olsa ortada, aşçıyım zaten girip çalışırım. Elim bıçak tuttukça da bu mesleği yapmaya devam edeceğim. Mesleğimi yaparken de sosyal medyada olmaya da devam edeceğim.