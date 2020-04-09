Sosyetik mimar Yasemin Masis, önceki gün eşi Dikran Masis ve oğlu Theo için mutfağa girdi. Kendi elleriyle pişirdiği pastasını sosyal medyada paylaşan Yasemin Hanım, övgüler aldı.
Sosyetik mimar Yasemin Masis, önceki gün eşi Dikran Masis ve oğlu Theo için mutfağa girdi. Kendi elleriyle pişirdiği pastasını sosyal medyada paylaşan Yasemin Hanım, övgüler aldı.
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