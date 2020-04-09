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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    ve oğlu Theo için mutfağa girdi

    Sosyetik mimar , önceki gün eşi ve oğlu Theo için mutfağa girdi. Kendi elleriyle pişirdiği pastasını sosyal medyada paylaşan Yasemin Hanım, övgüler aldı.

    Lezzetin mimarı

    Sosyetik mimar Yasemin Masis, önceki gün eşi Dikran Masis ve oğlu Theo için mutfağa girdi. Kendi elleriyle pişirdiği pastasını sosyal medyada paylaşan Yasemin Hanım, övgüler aldı.

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