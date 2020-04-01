Sevgilisi Murat Dalkılıç ile günlerdir evlerinden çıkmayan Hande Erçel, önceki gün sosyal medyadan gelen bir mesajla duygulandı. Erçel'e bir hayranı, yaptığı tabloyu mesajla yolladı.

Tabloda; Erçel'in 2019'da vefat eden annesinin kucağında kısa süre önce doğan yeğeni Aylin Mavi vardı. Güzel oyuncu, kendisini duygulandıran bu tabloyu yapan hayranına teşekkür etti.