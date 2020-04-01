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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    Hayranının ginderdiği tablo 'i duygulandırdı

    Sevgilisi ile günlerdir evlerinden çıkmayan , önceki gün sosyal medyadan gelen bir mesajla duygulandı. Erçel'e bir hayranı, yaptığı tabloyu mesajla yolladı.

    Duygusal tablo

    Sevgilisi Murat Dalkılıç ile günlerdir evlerinden çıkmayan Hande Erçel, önceki gün sosyal medyadan gelen bir mesajla duygulandı. Erçel'e bir hayranı, yaptığı tabloyu mesajla yolladı.

    Tabloda; Erçel'in 2019'da vefat eden annesinin kucağında kısa süre önce doğan yeğeni Aylin Mavi vardı. Güzel oyuncu, kendisini duygulandıran bu tabloyu yapan hayranına teşekkür etti.

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