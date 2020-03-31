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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz coronavirüse savaş açtı! Dizi setinde görülmemiş tedbirler...

    Atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dünya standartlarında aldığı önlemlerle Coronavirüs’e () savaş açtı. Yapım ekibi, çekim mekanlarında bugüne kadar görülmemiş tedbirler alarak herkese örnek oldu.

    Çakırbeyli’ler covid-19’a karşı

    Her hafta milyonları atv'ye kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde Coronavirüs'e karşı geniş çaplı önlemler alındı. 3 yönetmenin çalıştığı dizide; ekipler üçe bölünerek 40'ar kişiden oluşuyor. Çekim mekanları, set ekibi girmeden önce özel ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

    İnsan hayatının her şeyden önemli tutulduğu setteki karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere tüm ekipmanlar, günde en az 3 kez dezenfekte ediliyor. Tüm personel, sosyal mesafeye uyulması için özel araçlarla evden alınıyor.


    İnsan sağlığını her şeyden önde tutan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin tüm çalışanları, her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyor.

    Sette hazır olarak da bir ambulans bekletiliyor.

    USTALARA BÜYÜK SAYGI
    Tedbirler     bununla da sınırlı değil… Sette, ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekliyor. Sağlık ekipleri, çalışanların ve oyuncuların düzenli olarak sağlık taramasını yapıyor. Covid-19'u hafife almayan EDHO ekibi, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor.


    Sabina Toziya
    Yetkililerin aldığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını da özenle uygulayan yapım ekibi, 65 yaşın üstündeki iki oyuncusunun sahnelerine de ara verdi.


    Turgay Tanülkü
    Ekip, usta oyuncular Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün her türlü ihtiyacını da bizzat karşılıyor.


    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam yeni bölümüyle atv'de…

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