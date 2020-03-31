Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz coronavirüse savaş açtı! Dizi setinde görülmemiş tedbirler...

İnsan hayatının her şeyden önemli tutulduğu setteki karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere tüm ekipmanlar, günde en az 3 kez dezenfekte ediliyor. Tüm personel, sosyal mesafeye uyulması için özel araçlarla evden alınıyor.



İnsan sağlığını her şeyden önde tutan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin tüm çalışanları, her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyor.