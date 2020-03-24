Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.03.2020 13:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2020 13:39
    ABONE OL

    ATV ile EDHO son bölüm tamamını izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm tek parça izle!

    EDHO 161. bölüm izle! ATV ekranlarında her hafta milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 161. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkına varıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği aşağıda yer alıyor. İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm izle ve EDHO son bölüm izle seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım geliyor fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan oluyor. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm izle ekranını ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    ''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''

    İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.

    ÇAKIRBEYLİLERE YENİ BİR CEPHE

    Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar.

    DOĞAN BABA DEVREYE GİRİYOR

    Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

    CEYLAN TUZAĞA DÜŞÜYOR

    Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

    EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!"

    Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.

    BORAN ÖLÜYOR!

    Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir.

    İLYAS VE BEHZAT'IN ACISI

    Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır.

    TEKİN BORAN'IN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

    Boran'ın ölüm haberine en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.

    ÇAKIRBEYLİLER HAREKETE GEÇİYOR

    Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır.

    BİCOLAR HEDEFTE

    Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır.

    ALTAN'IN HAİN PLANI NE?

    Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır.

    HIZIR, KÖKSAL'I ÖLDÜRÜYOR

    Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin ATV ile EDHO son bölüm tamamını izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm tek parça izle!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri