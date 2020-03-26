Misafirlere kapı kapalı

Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'de market alışverişine çıktı.
Eldiven ve maskesiyle tedbirini alan güzel sunucu, "28 Nisan'a kadar evdeyim" dedi. Burcu Esmersoy, bu süreçte eve misafir kabul etmediğini de söyledi.
Doğan SAVAŞ
Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'de market alışverişine çıktı.
Eldiven ve maskesiyle tedbirini alan güzel sunucu, "28 Nisan'a kadar evdeyim" dedi. Burcu Esmersoy, bu süreçte eve misafir kabul etmediğini de söyledi.
Doğan SAVAŞ
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