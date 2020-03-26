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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    Misafirlere kapı kapalı

    Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'de market alışverişine çıktı. Eldiven ve maskesiyle tedbirini alan güzel sunucu, "28 Nisan'a kadar evdeyim" dedi. , bu süreçte eve misafir kabul etmediğini de söyledi.

    Misafirlere kapı kapalı

    Burcu Esmersoy, önceki gün Yeniköy'de market alışverişine çıktı.

    Eldiven ve maskesiyle tedbirini alan güzel sunucu, "28 Nisan'a kadar evdeyim" dedi. Burcu Esmersoy, bu süreçte eve misafir kabul etmediğini de söyledi.

    Doğan SAVAŞ

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