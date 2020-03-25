Çağla Şıkel, Hollandalı meslektaşı Doutzen Kroes'in izinden gitti! Victoria's Secret meleği, geçtiğimiz gün "Teşekkürler Coronavirüs… Minnettar ve farkında ol, işler asla eskisi gibi olmayacak" şeklindeki paylaşımıyla, tepki çekti. Dünyaca ünlü model, gelen tepkiler üzerine özür diledi.
35 yaşındaki Hollandalı model, paylaşımı için herkesten özür diledi.
TEPKİ GELİNCE SİLDİ
ÖNCEKİ gün ise Çağla Şıkel'den benzer paylaşım geldi. 41 yaşındaki model, Instagram'da şu sözleri paylaştı: "Teşekkürler Coronavirüs. Bize içinde yaşadığımız lüksü takdir ettirdiğin için teşekkürler. Ürün bolluğu, özgürlük ve sağlık… Ve bunu garanti gibi düşündüğümüzü fark ettirdiğin için, bizi durdurduğun için teşekkürler…" Ünlü model, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
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