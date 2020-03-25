Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ten sonra de ‘teşekkürler coronavirüs’ dedi! Tepki yağdı

    Victoria’s Secret meleği ’ten sonra de ‘Teşekkürler Coronavirüs’ dedi. Salgın sayesinde birçok şeyin farkına vardığını söyleyen Şıkel’e tepki yağdı: ‘İnsanlar ölüyor sen felsefe yapıyorsun!’

    Yanlış model!

    Çağla Şıkel, Hollandalı meslektaşı Doutzen Kroes'in izinden gitti! Victoria's Secret meleği, geçtiğimiz gün "Teşekkürler Coronavirüs… Minnettar ve farkında ol, işler asla eskisi gibi olmayacak" şeklindeki paylaşımıyla, tepki çekti. Dünyaca ünlü model, gelen tepkiler üzerine özür diledi.


    35 yaşındaki Hollandalı model, paylaşımı için herkesten özür diledi.

    TEPKİ GELİNCE SİLDİ
    ÖNCEKİ     gün ise Çağla Şıkel'den benzer paylaşım geldi. 41 yaşındaki model, 'da şu sözleri paylaştı: "Teşekkürler Coronavirüs. Bize içinde yaşadığımız lüksü takdir ettirdiğin için teşekkürler. Ürün bolluğu, özgürlük ve sağlık… Ve bunu garanti gibi düşündüğümüzü fark ettirdiğin için, bizi durdurduğun için teşekkürler…" Ünlü model, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Doutzen Kroes’ten sonra Çağla Şıkel de ‘teşekkürler coronavirüs’ dedi! Tepki yağdı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri