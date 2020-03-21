Mesafeyi koruyalım

Oyuncu Begüm Kütük ile karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sempatik çift, poz verirken 'Bir buçuk metre kuralına uyalım' uyarısı yaptı. Oyuncu Begüm Kütük ile karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sempatik çift, poz verirken 'Bir buçuk metre kuralına uyalım' uyarısı yaptı.
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