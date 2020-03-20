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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    Kimse evden çıkmasın

    Altay, önceki gün eşi ile birlikte sabah yürüyüşü yaptı. Virüs ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bakanlığımızın açıklamaları dikkate alınmalı. Kimse evden çıkmasın" dedi.

    Kimse evden çıkmasın
    Altay, önceki gün eşi Gülsüm Biber ile birlikte sabah yürüyüşü yaptı. Virüs ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Bakanlığımızın açıklamaları dikkate alınmalı. Kimse evden çıkmasın" dedi.

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