Altay, önceki gün eşi Gülsüm Biber ile birlikte sabah yürüyüşü yaptı. Virüs ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, 'Bakanlığımızın açıklamaları dikkate alınmalı. Kimse evden çıkmasın' dedi. Altay, önceki gün eşi Gülsüm Biber ile birlikte sabah yürüyüşü yaptı. Virüs ile ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, 'Bakanlığımızın açıklamaları dikkate alınmalı. Kimse evden çıkmasın' dedi.
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