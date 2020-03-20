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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    Karantina selfie’si

    , Maldivler dönüşü ev karantinasına girmişti. Güzel sunucu, dün de oğlu Demir ve sevimli köpeği ile olan selfie'sini payşarak 'Evde kal' mesajı verdi...

    Karantina selfie’si

    Özlem Yıldız, Maldivler dönüşü ev karantinasına girmişti. Güzel sunucu, dün de oğlu Demir ve sevimli köpeği ile olan selfie'sini payşarak 'Evde kal' mesajı verdi...

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