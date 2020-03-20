Karantina selfie’si

Özlem Yıldız, Maldivler dönüşü ev karantinasına girmişti. Güzel sunucu, dün de oğlu Demir ve sevimli köpeği ile olan selfie'sini payşarak 'Evde kal' mesajı verdi...
Özlem Yıldız, Maldivler dönüşü ev karantinasına girmişti. Güzel sunucu, dün de oğlu Demir ve sevimli köpeği ile olan selfie'sini payşarak 'Evde kal' mesajı verdi...
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