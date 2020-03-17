Boğaz’da baş başa

Futbolcu Arda Turan, önceki akşam 5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Güzel yenge, 'Hamilelik güzel gidiyor. Bebek de çok sağlıklı'' dedi. Futbolcu Arda Turan, önceki akşam 5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Güzel yenge, 'Hamilelik güzel gidiyor. Bebek de çok sağlıklı'' dedi.
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