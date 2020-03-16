Düzenli yat ömrü uzat

13 Mart Dünya Uyku Günü'nde oyuncu Seren Fosforoğlu moderatörlüğünde uykunun önemi tartışıldı. Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal "Düzenli bir uyku, sağlıklı bir hayat sürmek için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.
ÇOCUKLARI SALLAMAYIN
Akınal, çocukların ayakta sallanmaması gerektiğini söyledi: 'Sallamak çocuğu bayıltmaktır!'
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