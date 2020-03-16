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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Düzenli yat ömrü uzat

    'nde oyuncu moderatörlüğünde uykunun önemi tartışıldı.  Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal "Düzenli bir uyku, sağlıklı bir hayat sürmek için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

    Düzenli yat ömrü uzat

    13 Mart Dünya Uyku Günü'nde oyuncu Seren Fosforoğlu moderatörlüğünde uykunun önemi tartışıldı. Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal "Düzenli bir uyku, sağlıklı bir hayat sürmek için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

    ÇOCUKLARI SALLAMAYIN
    Akınal, çocukların ayakta sallanmaması gerektiğini söyledi: 'Sallamak çocuğu bayıltmaktır!'

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