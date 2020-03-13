Başarı Öyküsü!

Öykü,'Gittin Sen' şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. İletişim okuyan güzel şarkıcı, kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik dünyasında yer edinmeyi hedefliyor... Öykü,'Gittin Sen' şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. İletişim okuyan güzel şarkıcı, kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik dünyasında yer edinmeyi hedefliyor...
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