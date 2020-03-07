Deniz Akkaya, "Sosyal medyada kızımın bikinili fotoğraflarını paylaşamaz" diyerek soluğu mahkemede alan eski aşkı Efe Önbilgin'e esti gürledi. "Son süreç bitsin; açacağım son dava kızım isterse benim soyadımı alması olacaktır" diyen eski manken, ekledi:

"Bu konunun manevi şiddet gören birçok anneye şifa olacağını düşünüyorum. Çünkü şiddet sadece fiziki değildir." Deniz Akkaya, Efe Önbilgin defterini de kızıyla birlikte kapattığını sözlerine ekledi...



Eski manken, Önbilgin'in aldırdığı tedbir kararına itiraz edip "Kızımın rızasıyla istediğim fotoğrafı paylaşırım" diyor...



Önbilgin, Akkaya'ya dava açarak kızlarıyla sosyal medyada paylaşım yapmasını yasaklamak istedi.