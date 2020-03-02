Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    lı aşkı Roham Kabir'i görmeye 'a gitti! Corona sebebiyle mahsur kaldı

    , lı basketbolcu aşkını görmek için ’a gitti. 21 yaşındaki oyuncu, İran’daki salgından sonra uçuşlar iptal edilince ülkede mahsur kaldı...

    Corona aşkına

    Sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona giren "Masallardan Geriye Kalan" adlı filmdeki rolüyle de dikkatleri üzerine çeken İlayda Akdoğan, 'da mahsur kaldı… 21 yaşındaki güzel oyuncu, bir yıldır aşk yaşadığı İranlı basketbolcu Roham Kabir'i görmek için geçtiğimiz günlerde soluğu Tahran'da aldı.

    BÜYÜK PANİK YAŞADI
    Ancak , uçaktan indikten kısa bir süre sonra ülkede Coronavirüs vakaları ortaya çıktı. Peşinden ölüm haberleri de gelince, güzel oyuncu paniğe kapıldı. Akdoğan, hemen uçağa binip Türkiye'ye gelmeye çalıştı ancak karşılıklı uçak seferleri iptal edilince İran'da mahsur kaldı.

    KEYFİMDEN MI BURADAYIM!
    Binlerce insan gibi ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Oyuncu, sevgilisinin evinden paylaştığı karelere de "Karantinadayız" notunu düştü. Güzel oyuncu, bir hayranının "Kalkıp ülkene gitsene. Deli misin ya. Her gün daha kötü olacak" şeklindeki mesajını ise şöyle yanıtladı: "Ben de günlerdir keyfimden buradayım zaten. Sabır sabır yaa sabır."


    Genç oyuncu, bir süre daha İranlı aşkı Kabir'in evinde kalmak zorunda...


    Akdoğan, Tahran'daki vaktini Farsça öğrenerek harcıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin İlayda Akdoğan İranlı aşkı Roham Kabir'i görmeye Tahran'a gitti! Coronavirüs sebebiyle mahsur kaldı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri