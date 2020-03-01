Özge Ulusoy, cilt bakımı yaptırdı. Güzel model, cildindeki lekeleri ortadan kaldırmak için 'vampir uygulaması' olarak da bilinen MezoPRP tedavisine başvurdu...
Özge Ulusoy, cilt bakımı yaptırdı. Güzel model, cildindeki lekeleri ortadan kaldırmak için 'vampir uygulaması' olarak da bilinen MezoPRP tedavisine başvurdu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.