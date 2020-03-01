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    • Magazin
    • 01.03.2020 Gazete
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    'vampir uygulaması' olarak da bilinen MezoPRP tedavisine başladı

    , cilt bakımı yaptırdı. Güzel model, cildindeki lekeleri ortadan kaldırmak için 'vampir uygulaması' olarak da bilinen MezoPRP tedavisine başvurdu...

    Vampir bakımı

    Özge Ulusoy, cilt bakımı yaptırdı. Güzel model, cildindeki lekeleri ortadan kaldırmak için 'vampir uygulaması' olarak da bilinen MezoPRP tedavisine başvurdu...

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