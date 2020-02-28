Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, önceki akşamki 12. bölümüyle milyonlarca seyirciyi ekrana bağladı. Büyük ilgi gören tarih dizisi, her Çarşamba olduğu gibi reytinglerde yine birinci gelmeyi başardı...

Kuruluş Osman; tüm kişiler'de yüzde 14,60 izlenme oranı ve yüzde 31,74 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 14,78 izlenme oranı ve yüzde 30,81 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu...

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!