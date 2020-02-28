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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    Zirvenin hükümdarı! leri alt üst etti

    Atv'de yayınlanan , önceki akşamki 12. bölümüyle milyonlarca seyirciyi ekrana bağladı. Büyük ilgi gören tarih dizisi, her Çarşamba olduğu gibi lerde yine birinci gelmeyi başardı...

    Zirvenin hükümdarı

    Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, önceki akşamki 12. bölümüyle milyonlarca seyirciyi ekrana bağladı. Büyük ilgi gören tarih dizisi, her Çarşamba olduğu gibi lerde yine birinci gelmeyi başardı...

    Kuruluş Osman; tüm kişiler'de yüzde 14,60 izlenme oranı ve yüzde 31,74 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 14,78 izlenme oranı ve yüzde 30,81 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu...

    her Çarşamba atv'de!

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