Kuruluş Osman 12. bölüm izle! ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi bu akşam saat 20.00'de 12. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ekranları başında diziyi takip edemeyen izleyiciler ise Kuruluş Osman 12. bölüm izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Heyecan dolu bölümde bu hafta Selcan Hatun ölümle yüz yüze geliyor. Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, Selcan'a tuzak kuruyor. Kuruluş Osman yeni bölümü ATV üzerinden izleme linki aşağıda bulunuyor.



KURULUŞ OSMAN'IN 12. BÖLÜMÜ YAYINLANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



KURULUŞ OSMAN 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



KURULUŞ OSMAN 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.

BALA VE BAMSI İSYAN EDİYOR

Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.

SELCAN HATUN ÖLECEK Mİ?

Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi? Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ya şehadet, ya hürriyet!"

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi?