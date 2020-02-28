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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    Sevda yelleri yakında esecek

    ve , 'un 'Sevda Yelleri' isimli şarkısını yeniden düzenledi. Güzel şarkıcı, "Ceceli ile çalışmak çok büyük bir şans oldu benim için. Umarım şarkıyı dinleyiciler de sever" dedi.

    Sevda yelleri yakında esecek
    Mustafa Ceceli ve Meltem Erensoylu, 'un 'Sevda Yelleri' isimli şarkısını yeniden düzenledi. Güzel şarkıcı, "Ceceli ile çalışmak çok büyük bir şans oldu benim için. Umarım şarkıyı dinleyiciler de sever" dedi.

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