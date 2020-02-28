Sevda yelleri yakında esecek

Mustafa Ceceli ve Meltem Erensoylu, Ferdi Tayfur'un 'Sevda Yelleri' isimli şarkısını yeniden düzenledi. Güzel şarkıcı, "Ceceli ile çalışmak çok büyük bir şans oldu benim için. Umarım şarkıyı dinleyiciler de sever" dedi.
Mustafa Ceceli ve Meltem Erensoylu, Ferdi Tayfur'un 'Sevda Yelleri' isimli şarkısını yeniden düzenledi. Güzel şarkıcı, "Ceceli ile çalışmak çok büyük bir şans oldu benim için. Umarım şarkıyı dinleyiciler de sever" dedi.
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