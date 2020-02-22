Büyülü müzikal

Poll Production organizasyonu ile 29 Şubat günü ilk kez Haliç Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak olan Peter Pan Müzikali; hikayesi, görsel efektleri ve müzikleri ile herkesi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.
Poll Production organizasyonu ile 29Şubat günü ilk kez Haliç Kongre Merkezi'ndeizleyicilerle buluşacak olan Peter Pan Müzikali;hikayesi, görsel efektleri ve müzikleri ile herkesibüyülü bir yolculuğa çıkaracak.
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