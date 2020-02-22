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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    Büyülü müzikal

    Poll Production organizasyonu ile 29 Şubat günü ilk kez 'nde izleyicilerle buluşacak olan Müzikali; hikayesi, görsel efektleri ve müzikleri ile herkesi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

    Büyülü müzikal
    Poll Production organizasyonu ile 29 Şubat günü ilk kez Haliç Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak olan Müzikali; hikayesi, görsel efektleri ve müzikleri ile herkesi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

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