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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Eski eşler ve 'ndan romantik akşam yemeği

    ve aşka geldi... 15 yıl önce boşanan ikili, önceki gün kızları ’yı da yanlarına alıp romantik bir akşam yemeği yedi...

    Eşsiz romantizm

    Magazin dünyasının olay çifti Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, son görüntüleriyle "İkinci bahar yaşıyor ömrüm" dedirtti! İkili, önceki akşam güzel kızları Zehra ile Tarabya Kıyı Balık'ta yemek yedi. , yarım saat sonra anne ve babasının yanından ayrıldı.


    İkilinin birbirlerine aşkla bakıp dokundukları anlar objektiflere böyle yansıdı.

    Eski eşler, 6 saat boyunca mekanda romantik anlar yaşadı.


    'TANIDIĞIM EN KÜLTÜRLÜ İNSAN!'
    Mekan çıkışı Kaya Bey taksiyle evinin yolunu tutarken; Avşar, ayaküstü soruları yanıtladı. Güzel sanatçı, Çilingiroğlu'nun "Bir daha Hülya ile de, kimseyle de evlenmem" sözleri hatırlatılınca şunları söyledi: "Evde kaldım, ne olacak şimdi. Bileydim daha önce bir cevap verirdim ona. Birbirimizi insan olarak çok seviyoruz. Her şeyden önce çocuğumun babası. Hayatımda tanıdığım en kültürlü insan. Birbirimizden çok keyif alıyoruz..."


    Gazetecilere demeç vermemek için hızla taksiye atlayan ve yüzünde gülücükler açan Kaya Çilingiroğlu, aşk sarhoşu gibiydi!

    AYDIN HAMZA

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