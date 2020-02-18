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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    Sahnede hayaller

    Dünya çapında olan ve çocuklara hayal güçlerini genişletebilecekleri bir alan açmayı hedefleyen DenizBank , 'Wolfie Harikalar Operasında' adlı ikinci prodüksiyonunu da sahneye taşıdı.

    Sahnede hayaller
    Dünya çapında olan ve çocuklara hayal güçlerini genişletebilecekleri bir alan açmayı hedefleyen DenizBank Çocuk Operası, 'Wolfie Harikalar Operasında' adlı ikinci prodüksiyonunu da sahneye taşıdı.

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