Sahnede hayaller

Dünya çapında olan ve çocuklara hayal güçlerini genişletebilecekleri bir alan açmayı hedefleyen DenizBank Çocuk Operası, 'Wolfie Harikalar Operasında' adlı ikinci prodüksiyonunu da sahneye taşıdı. Dünya çapında olan ve çocuklara hayal güçlerini genişletebilecekleri bir alan açmayı hedefleyen DenizBank Çocuk Operası, 'Wolfie Harikalar Operasında' adlı ikinci prodüksiyonunu da sahneye taşıdı.
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