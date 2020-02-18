Meryem Uzerli, son filmi Kovan ile yurt dışında büyük gurur yaşadı. Türk asıllı Alman oyuncu, son filmiyle dünyanın en prestijli sinema festivallerinden biri olan İsviçre'deki Fribourg Uluslararası Film Festivali'ne davet edildi.

Güzel oyuncu, 27-29 Mart'taki katılacağı festivalde dünyaca ünlü İtalyan aktris Claudia Cardinale ile birikte onur konuğu olacak. Meryem Uzerli'nin rol aldığı Kovan filmi de festivalde büyük ödül için yarışacak. Uzerli, aldığı bu davet için de "Böyle bir festivalin parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.