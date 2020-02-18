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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    Meryem Uzerli son filmi ile büyük gurur yaşadı

    Meryem Uzerli, son filmi ile yurt dışında büyük gurur yaşadı. Türk asıllı Alman oyuncu, son filmiyle dünyanın en prestijli sinema festivallerinden biri olan 'deki 'ne davet edildi.

    Kovandan başarı çıktı

    Meryem Uzerli, son filmi Kovan ile yurt dışında büyük gurur yaşadı. Türk asıllı Alman oyuncu, son filmiyle dünyanın en prestijli sinema festivallerinden biri olan İsviçre'deki Fribourg Uluslararası Film Festivali'ne davet edildi.

    Güzel oyuncu, 27-29 Mart'taki katılacağı festivalde dünyaca ünlü İtalyan aktris Claudia Cardinale ile birikte onur konuğu olacak. Meryem Uzerli'nin rol aldığı filmi de festivalde büyük ödül için yarışacak. Uzerli, aldığı bu davet için de "Böyle bir festivalin parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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