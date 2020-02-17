Nurgül Yeşilçay, ilk sergisini açmak için gün sayıyor... 43 yaşındaki güzel oyuncu, dün serginin açılış tarihini duyurdu. Yeşilçay, heyecanını "Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37, Modigliani 33, Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra 11 Mart'ta açıyorum. Heyecanımı paylaşan paylaşmayan herkese teşekkürler şimdiden. Yakında sergide görüşürüz" sözleriyle paylaştı...
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