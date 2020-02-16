Sosyetik Malkoç Sualp'le 2016'da boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan Bade İşçil, 14 Şubat'a inanmadığını söyledi. Güzel oyuncu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı, "Sevgililer Günü, insanların zorla hediye almaya zorlandığı bir gün" dedi. 36 yaşındaki güzel oyuncu, "Doğum günü kutlamak tamam ama Sevgililer Günü'ne karşıyım" açıklaması yaptı.
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