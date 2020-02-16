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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    Bade İşçil'den çıkışı

    'le 2016'da boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan Bade İşçil, 'a inanmadığını söyledi.  Güzel oyuncu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı, ", insanların zorla hediye almaya zorlandığı bir gün" dedi.

    14 Şubat çıkışı

    Sosyetik Malkoç Sualp'le 2016'da boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan Bade İşçil, 'a inanmadığını söyledi. Güzel oyuncu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı, "Sevgililer Günü, insanların zorla hediye almaya zorlandığı bir gün" dedi. 36 yaşındaki güzel oyuncu, "Doğum günü kutlamak tamam ama 'ne karşıyım" açıklaması yaptı.

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