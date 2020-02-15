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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    güzelliğiyle "Su gibi" yorumları yaptırdı

    Yılların eskitemediği , geçtiğimiz gün özel bir çekim için 'ya poz verdi. 42 yaşındaki eski manken, güzelliğiyle "Su gibi" yorumları yaptırdı.

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