Yılların eskitemediği Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün özel bir çekim için Olga Ormancı'ya poz verdi. 42 yaşındaki eski manken, güzelliğiyle 'Su gibi' yorumları yaptırdı. Yılların eskitemediği Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün özel bir çekim için Olga Ormancı'ya poz verdi. 42 yaşındaki eski manken, güzelliğiyle 'Su gibi' yorumları yaptırdı.
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