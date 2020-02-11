Oyuncu eşi Begüm Kütük'le Kartalkaya'da tatil yapan karikatürist Erdil Yaşaroğlu, güldürdü. Yaşaroğlu, bu kareye "Beni annem giydirdi selfie'si" notu düştü.
Oyuncu eşi Begüm Kütük'le Kartalkaya'da tatil yapan karikatürist Erdil Yaşaroğlu, güldürdü. Yaşaroğlu, bu kareye "Beni annem giydirdi selfie'si" notu düştü.
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