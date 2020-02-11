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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Kartalkaya'dan paylaşım yapan güldürdü

    Oyuncu eşi 'le Kartalkaya'da tatil yapan karikatürist , güldürdü. Yaşaroğlu, bu kareye "Beni annem giydirdi selfie'si" notu düştü.

    Beni annem giydirdi

    Oyuncu eşi Begüm Kütük'le Kartalkaya'da tatil yapan karikatürist Erdil Yaşaroğlu, güldürdü. Yaşaroğlu, bu kareye "Beni annem giydirdi selfie'si" notu düştü.

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