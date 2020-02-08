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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    sevgisi Türkler’le Ruslar’ı karşı karşıya getirdi

    Ünlü oyuncu sevgisi Türkler’le Ruslar’ı karşı karşıya getirdi. Ruslar, Tatlıtuğ’un yeni projesinde bir Rus subayını canlandırması için sosyal medyada kampanya başlattı. Oyuncunun Türk ve Arap fanları da duruma tepki gösterdi.

    Kıvanç savaşı!

    Kıvanç tatlıtuğ Tatlıtuğ sevgisi Ruslarla Türk ve Arap hayranları arasında kriz çıkardı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde Kırımlı bir Türk askerini canlandıran Tatlıtuğ, performansıyla 'nin yanı sıra Rusya'daki hayranlarını da büyülemişti. Yıllar önceki dizisiyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu için geçtiğimiz gün Rus hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatıldı.

    SOSYAL MEDYADA TATLITUĞ KRİZİ!
    'daki fanları, ünlü oyuncuya yeni projesinde Rus subayını canlandırması için Twitter'da çağrıda bulundu. Bu sürpriz kampanya ise Tatlıtuğ'un Türk ve Arap sevenlerini kızdırdı. Yakışıklı oyuncunun Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'daki hayranları da Ruslar'a "Kıvanç Tatlıtuğ, Türk'tür ve bir Rus subayını canlandıramaz" diye topa tuttu.

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