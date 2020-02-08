Kıvanç tatlıtuğ Tatlıtuğ sevgisi Ruslarla Türk ve Arap hayranları arasında kriz çıkardı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde Kırımlı bir Türk askerini canlandıran Tatlıtuğ, performansıyla Türkiye'nin yanı sıra Rusya'daki hayranlarını da büyülemişti. Yıllar önceki dizisiyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu için geçtiğimiz gün Rus hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA TATLITUĞ KRİZİ!

Rusya'daki Kıvanç Tatlıtuğ fanları, ünlü oyuncuya yeni projesinde Rus subayını canlandırması için Twitter'da çağrıda bulundu. Bu sürpriz kampanya ise Tatlıtuğ'un Türk ve Arap sevenlerini kızdırdı. Yakışıklı oyuncunun Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'daki hayranları da Ruslar'a "Kıvanç Tatlıtuğ, Türk'tür ve bir Rus subayını canlandıramaz" diye topa tuttu.