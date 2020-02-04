Milli sörfçü Çağla Kubat, önceki gün kızıyla spor yaparak güne başladı. Miss Turkey 2001 İkinci Güzeli, yere uzanmış jimnastik yaparken 5 yaşındaki kızı Selin de ona eşlik etti. Kubat, kızıyla form tutarken eşi Jimmy Diaz da onları böyle fotoğrafladı.
- Magazin
- 04.02.2020 06:59
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- 04.02.2020 06:59
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