Yıllardır sık sık Fransa'da tatil yapan Cansu Dere, burada 'ev'lenmek için düğmeye bastı.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI

Yatırımlarıyla yurt dışında ev alan ünlüler kervanına Cansu Dere de katılıyor... Son 10 yıldır her yıl düzenli olarak Fransa'da tatil yapan güzel oyuncu, senelerdir kurduğu 'Paris'te evlenme' hayaline sonunda kavuşuyor. Kısa bir süre önce soluğu yeniden Paris'te alan 39 yaşındaki güzel, Champs-Elysees yani Şanzelize Caddesi'ne yakın daireleri gezdi. Cansu Dere, fiyatları cep yakan dairelerden birinde karar kıldı.

TEK ODALI DAİRE...

Güzel oyuncu, emlak konusunda dünyanın en pahalı bölgelerinden biri olan Paris'te bütçesine göre 30 ile 40 metrekarelik daireler bulabildi. Cansu Dere, 40 metrekarelik bir odadan oluşan stüdyo daire için de 350 bin euro yani yaklaşık 2 milyon 315 bin lirayı gözden çıkardı. Bu arada Paris'te evi olan Türk ünlüler arasında Tuba Büyüküstün ve Okan Bayülgen bulunuyor.

METREKARESİ 57 BİN LİRA!

Cansu Dere'nin 40 metrekarelik dairesinin fiyatı, 2 milyon 315 bin lira. Yani evin sadece bir metrekaresinin değeri 57 bin lira...

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