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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    Türk müzisyen , ile yeni bir aşka yelken açtı

    Türk işadamı ve müzisyen , ile yeni bir aşka yelken açtı. Sırp basınının iddiasına göre Sonja, din değiştirip Müslüman olacak ve ’a taşınacak.

    Mutlu Sonja!

    Dünyaca ünlü Sırp şarkıcı Aca Lukas'ın eski eşki Sonja Vuksanovic, gönlünü bir Türk'e kaptırdı... Sırp basınının iddiasına göre 44 yaşındaki iki çocuk annesi, MR. Jade lakaplı Türk işadamı ve müzisyen Özkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre ikili, Almanya'da ortak arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştı. Birbirine vurulan ikili, işlerinden fırsat buldukça Almanya ve Sırbistan'da sık sık bir araya gelmeye başladı. Çiftin çok yakın bir arkadaşı ise Sırp basınına şu açıklamaları yaptı: "Hızla birbirlerine aşık oldular. Ancak mesafeler yüzünden çok görüşemiyorlar. Şen, Sonja'dan İstanbul'a taşınmasını istedi."


    , Instagram'da iki milyon kişi tarafından takip ediliyor.


    'in, Aca Lukas'tan iki çocuğu var.


    Sonja, Adriana Lima'nın eski eşi Marko Jaric'le de aşk yaşamıştı.

    Aykut SONCU

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