Dünyaca ünlü Sırp şarkıcı Aca Lukas'ın eski eşki Sonja Vuksanovic, gönlünü bir Türk'e kaptırdı... Sırp basınının iddiasına göre 44 yaşındaki iki çocuk annesi, MR. Jade lakaplı Türk işadamı ve müzisyen Özkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre ikili, Almanya'da ortak arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştı. Birbirine vurulan ikili, işlerinden fırsat buldukça Almanya ve Sırbistan'da sık sık bir araya gelmeye başladı. Çiftin çok yakın bir arkadaşı ise Sırp basınına şu açıklamaları yaptı: "Hızla birbirlerine aşık oldular. Ancak mesafeler yüzünden çok görüşemiyorlar. Şen, Sonja'dan İstanbul'a taşınmasını istedi."



Özkan Şen, Instagram'da iki milyon kişi tarafından takip ediliyor.



Sonja Vuksanovic'in, Aca Lukas'tan iki çocuğu var.



Sonja, Adriana Lima'nın eski eşi Marko Jaric'le de aşk yaşamıştı.

Aykut SONCU