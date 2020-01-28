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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    ile eşi 'nin Uludağ tatili tam gaz sürüyor

    Sosyetik işadamı ile eşi 'nin Uludağ tatili tam gaz sürüyor. Oğulları Yaman ile gün boyu kar keyfi yapan ünlü çift, mutluluk pozlarını Instagram'da paylaştı.

    Mutluluk zirvesi

    Sosyetik işadamı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli'nin Uludağ tatili tam gaz sürüyor. Oğulları Yaman ile gün boyu kar keyfi yapan ünlü çift, mutluluk pozlarını Instagram'da paylaştı.

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