Sosyetik işadamı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli'nin Uludağ tatili tam gaz sürüyor. Oğulları Yaman ile gün boyu kar keyfi yapan ünlü çift, mutluluk pozlarını Instagram'da paylaştı.
Sosyetik işadamı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli'nin Uludağ tatili tam gaz sürüyor. Oğulları Yaman ile gün boyu kar keyfi yapan ünlü çift, mutluluk pozlarını Instagram'da paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.