Melise Şenolsun, şu sıralar bedelli askerlik görevini yerine getiren kendi gibi oyuncu kardeşi Efe Şenolsun'un önceki gün birliğinde ziyaret edip selfie yaptı.
Melise Şenolsun, şu sıralar bedelli askerlik görevini yerine getiren kendi gibi oyuncu kardeşi Efe Şenolsun'un önceki gün birliğinde ziyaret edip selfie yaptı.
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