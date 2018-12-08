Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 08.12.2018 12:36

kimdir? filminde 'a hayat veren ?

, 7 Aralık'ta vizyona giren adlı film ile gündeme geldi. Birçok film ve dizi projelerinde yer alan Ekin koç, filmde "" karakterine hayat verdi. Peki, ? ve nereli? İşte oyuncu Ekin Koç'un hayat hikayesi...

Ekin Koç kimdir?

kimdir? filminde karakterini canlandıran Ekin Koç, en çok aranılan isim listesinde yer alıyor. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım atan Ekin Koç, son olarak internet dizisi olan Bozkır'da Nuri Pamir isimli polisi canlandırıyor.. Şimdilerde film projesi ile gündeme gelen ? ve nereli? İşte Ekin Koç hakkında merak edilenler...

EKİN KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'de Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı.

2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynadı.

Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Şimdilerde BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmaktadır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriEkin Koç kimdir? Bizim İçin Şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç kaç yaşında?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar