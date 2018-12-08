Ekin koç kimdir? Bizim İçin Şampiyon filminde Halis Karataş karakterini canlandıran Ekin Koç, en çok aranılan isim listesinde yer alıyor. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizi ile adım atan Ekin Koç, son olarak internet dizisi olan Bozkır'da Nuri Pamir isimli polisi canlandırıyor.. Şimdilerde film projesi ile gündeme gelen Ekin Koç kimdir? Ekin Koç kaç yaşında ve nereli? İşte Ekin Koç hakkında merak edilenler...

EKİN KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'de Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı.

2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynadı.

Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Şimdilerde BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmaktadır.