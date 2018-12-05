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  • 05.12.2018 12:50
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 13:01

oyun sırasında yanlışlıkla antifriz içerek zehirlendi! Sumru Yavrucuk kimdir?

dün akşam sahne aldığı bir tiyatro oyununda yanlışlıkla antifriz içerek zehirlendi. 56 yaşındaki oyuncu Sumru Yavrucuk, sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. İlk yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk, hastanede gözetim altında tutuluyor. Yanlışlıkla antifriz içerek zehirlenen oyuncu Sumru Yavrucuk kimdir?

Sumru Yavrucuk, Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda kendisine su diye verilen antifrizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk, bir süre hastanede kaldı. Yavrucuk'un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada Yavrucuk'a içirilen antifrizin oyun alanında ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince de incelendi.

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