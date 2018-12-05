Sumru Yavrucuk, Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda kendisine su diye verilen antifrizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk, bir süre hastanede kaldı. Yavrucuk'un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada Yavrucuk'a içirilen antifrizin oyun alanında ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince de incelendi.