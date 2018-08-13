Şarkıcı Nil Karaibrahimgil'e şok! Kız çocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçının Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı.
Nil’in teknesinde dehşet!
Nil Karaibrahimgil’in Bodrum’daki teknesinde önceki gün dehşet anları yaşandı. Sanatçının teknede olmadığı sırada, misafirleri oğullarını evire çevire dövdü. Gözler ise çocuklar için yapılan birçok projeye destek veren ünlü şarkıcıda...
Şarkıcı Nil Karaibrahimgil'e şok! Kız çocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçının Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı.
Etiketler: Nil Karaibrahimgil , Bodrum
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
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