27 Mart, dünya genelinde Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Tiyatrolar Günü, 1961 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından ilan edildi.

İlk kutlamalar 1962 yılında gerçekleştirildi ve her yıl 27 Mart'ta geleneksel olarak kutlanmaya devam ediyor.

Bu özel günde tiyatro sanatını teşvik etmek ve kültürler arası etkileşimi artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Pek çok ülkede özel gösterimler yapılıyor ve sanatçılar tiyatronun önemine dikkat çeken mesajlar paylaşıyor.

Perde arkasındaki emeği, sahnedeki tutkuyu ve izleyiciyle kurulan benzersiz bağı onurlandıran bu anlamlı gün, sanatseverleri bir kez daha tiyatronun dönüştürücü gücüyle buluşmaya çağırıyor. Peki 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nasıl ortaya çıktı?

27 MART HANGİ ÖZEL GÜN? Takvimler 27 Mart'ı gösterdiğinde, dünya genelinde sahne sanatlarının en köklü dallarından biri olan tiyatroya adanmış özel bir gün kutlanıyor. Her yıl bu tarihte düzenlenen etkinliklerle, tiyatronun kültürel ve toplumsal hayattaki yeri yeniden hatırlatılıyor. Oyunculardan yönetmenlere, sahne arkasında emek verenlerden izleyicilere kadar geniş bir kesim, bu anlamlı günde tiyatronun birleştirici gücünü birlikte kutluyor.