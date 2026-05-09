Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi: Özel’e VIP araç dönüşü ve kurultay öncesi 1.2 milyon! | Belediyeden futbolcu maaşı, aileye makam aracı



170 BİN EURO'LUK VIP RÜŞVETİN ARKA PLANI



CHP'den ihraç edildikten sonra etkin pişmanlık itirafçısı olan Özkan Yalım, Uşak Belediyesi bünyesinde şahsı adına kullanılmak üzere Ankara'dan satın alınan V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul'daki Dizayn Oto tarafından yapıldığını söyledi. Aynı firmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının da VIP dönüşüm işlemlerinin yapıldığını belirtti. "HER İKİ ARACIN BEDELİ UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖDENDİ" Yalım, her iki aracın VIP dönüşüm bedellerinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ifade etti. Uşak Belediyesine alınan Mercedes aracın, kendi talimatıyla şoförü Murat Altınkaya tarafından İstanbul Beylikdüzü'ndeki Dizayn Oto'ya gönderildiğini anlattı. Yalım'ın beyanına göre Murat Altınkaya, aracı firmaya götürdüğünde Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aynı marka ve model aracın da VIP dönüşüm için aynı firmada bulunduğunu gördü. Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın, Özel'in makam şoförü Mehmet isimli kişi tarafından firmaya getirildiğini söyledi. Kendi makam şoförü Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet'in birbirlerini tanıdığını belirtti. Yalım'ın ifadesine göre Altınkaya, Uşak'a döndüğünde Mehmet isimli kişiyle konuştuğunu kendisine aktardı.







"GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATI OLDUĞUNU SÖYLEDİ" Yalım, Mehmet isimli kişinin Murat Altınkaya'ya, "Genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu" ilettiğini beyan etti. Yalım, kendisine genel başkandan bu yönde bir talimat iletildiği için bunu kabul ettiğini söyledi. Her iki aracın VIP dönüşüm işlemlerine ilişkin faturaların Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini belirtti.