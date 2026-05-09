Cumhuriyet Halk Partisi, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması ile sarsıldı.
Yalım, Özgür Özel'in kullanımındaki Mercedes V300 marka VIP makam aracının Uşak Belediyesi'nin kasasından 170 bin Euro bedelle dizayn ettirildiğini itiraf etti. Talimatı bizzat Özel'in verdiği söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL SKANDALI KABULLENDİ: GEREKİRSE KAMU ZARARI ÖDENİR
Belediye kaynaklarının CHP'nin şahsi işlerinde kullanılması kamuoyunda büyük tepki uyandırırken CHP lideri Özel skandal üzerine tüy dikti. Özel katıldığı TV programında "Gerekirse kamu zararı ödenir" diyerek aracın Uşak Belediyesince yaptırıldığını kabul etti.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre ise Özkan Yalım'in itirafı, Özgür Özel'in de "Kamu zarar varsa öderiz" beyanına rağmen milletin aklıyla alay etti.
MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİ: BUNLAR KÜÇÜK RAKAMLAR
Emre, "Özkan Yalım ben bunu yaptıracağım" diyor. Yani Genel Merkez'e hediye edecek. Kim bilebilir ki bunu Uşak Belediyesi'nden ödetmiş olacağını" savunmasını yaptı. Rakamlar aslında bugünkü Türkiye düzeni içerisinde küçük rakamlar" dedi.
"170 bin Euro'luk VIP rüşvet" için küçük rakamlar beyanında bulunan CHP Sözcüsünün yolsuzluluğu aleni bir şekilde savunması partilileri bile isyan ettirdi.
CHP'li Barış Yarkadaş, "Yolsuzluk hiç bu kadar aleni bir şekilde savunulmamıştı. Neresinden tutsan elinde kalıyor! Okurken utandım!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
170 BİN EURO'LUK VIP RÜŞVETİN ARKA PLANI
CHP'den ihraç edildikten sonra etkin pişmanlık itirafçısı olan Özkan Yalım, Uşak Belediyesi bünyesinde şahsı adına kullanılmak üzere Ankara'dan satın alınan V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul'daki Dizayn Oto tarafından yapıldığını söyledi.
Aynı firmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının da VIP dönüşüm işlemlerinin yapıldığını belirtti.
"HER İKİ ARACIN BEDELİ UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖDENDİ"
Yalım, her iki aracın VIP dönüşüm bedellerinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ifade etti.
Uşak Belediyesine alınan Mercedes aracın, kendi talimatıyla şoförü Murat Altınkaya tarafından İstanbul Beylikdüzü'ndeki Dizayn Oto'ya gönderildiğini anlattı.
Yalım'ın beyanına göre Murat Altınkaya, aracı firmaya götürdüğünde Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aynı marka ve model aracın da VIP dönüşüm için aynı firmada bulunduğunu gördü.
Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın, Özel'in makam şoförü Mehmet isimli kişi tarafından firmaya getirildiğini söyledi. Kendi makam şoförü Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet'in birbirlerini tanıdığını belirtti. Yalım'ın ifadesine göre Altınkaya, Uşak'a döndüğünde Mehmet isimli kişiyle konuştuğunu kendisine aktardı.
"GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Yalım, Mehmet isimli kişinin Murat Altınkaya'ya, "Genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu" ilettiğini beyan etti.
Yalım, kendisine genel başkandan bu yönde bir talimat iletildiği için bunu kabul ettiğini söyledi.
Her iki aracın VIP dönüşüm işlemlerine ilişkin faturaların Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini belirtti.
İKİ FATURA TEK FATURAYA ÇEVRİLDİ
Yalım, araçların VIP dönüşüm ödemeleri için şirket tarafından önce iki ayrı fatura düzenlendiğini anlattı.
Ancak Uşak Sosyal Tesisleri Şirketi Müdürü Cemal Ak'ın firma ile görüşerek faturayı tek fatura olarak düzenlettiğini söyledi.
Yalım, iki aracın ödemesinin tek fatura üzerinden Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri tarafından yapıldığını bildiğini ifade etti.
25 BİN EURO VE 170 BİN EURO'LUK DÖNÜŞÜM
Yalım, Uşak Belediyesine ait aracın VIP dönüşüm işlemi için 25 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını söyledi.
Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşüm işlemleri için ise 170 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını belirtti.
Yalım, her iki araç için firmayla pazarlığı kendisinin yaptığını ve fiyatta indirim yapıldığını anlattı.
BELEDİYE ARACINA YAPILAN VIP İŞLEMLER
Yalım, Uşak Belediyesine ait aracın içine yapılan işlemleri de anlattı.
Araca şoför ve yolcuları ayıran ara bölme, ön ve arka buzdolabı, iki televizyon, uydu sistemi ve tavan ışıklandırması yapıldığını belirtti.
Ancak Özgür Özel'in aracına yapılan 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm detaylarına dair bilgisi olmadığını söyledi.
ARAÇTAN ÇIKAN MALZEMELER BELEDİYE DEPOSUNA KALDIRILDI
Yalım, hatırladığı kadarıyla Özgür Özel'in aracı VIP'ye çevrilirken içinden çıkarılan malzemelerin daha sonra kullanılmak üzere Uşak Belediyesinin deposuna kaldırıldığını söyledi.
Bu işlemden dolayı pişman olduğunu belirten Yalım, oluşan kamu zararını gidermek istediğini ifade etti.
