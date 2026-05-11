Hizmet Değil, Yatırım Dönüşü: Bu kirli borsaya milyonlarını yatıran adayların tek bir hedefi var: Göreve gelince halka hizmet etmek değil, "başlangıç sermayesi" olarak verdikleri bu paraları belediye kasasından misliyle geri toplamak

iPad Arkasında Kayıt Dışı Sevkiyat: Skandalın en çarpıcı kısmı ise paraların taşınma yöntemi. Takibe yakalanmamak için dijital iz bırakmayan FaceTime ve WhatsApp üzerinden kurulan temaslar, X-Ray cihazlarından gizlenen iPad'ler ve sırt çantalarıyla taşınan balyalar...

Döviz Bazlı Pazarlık: Türk Lirası'nın adı bile geçmiyor. Adaylıklar "1 Milyon Euro" gibi astronomik rakamlarla, doğrudan döviz üzerinden açık artırmaya çıkarılıyor.

Kirli çarkın işleyişi, adeta bir suç şebekesi hiyerarşisini andırıyor. İddiaya göre adaylık borsasının işleyişi, iddialara göre kurumsallaşmış bir hiyerarşi ile yürütülmekte.

DEMOKRASİNİN TEMELİNE DİNAMİT

CHP içerisinde yükselen bu "itiraf" sesleri, partinin artık demokratik bir kurum olmaktan çıkıp, adaylıkların haraç mezat satıldığı bir ticaret haneye dönüştüğünü tescilledi. Kendi içinde adaleti sağlayamayan, adayını bile "euro" ile belirleyen bir yapının millete vaat edeceği hiçbir şey kalmamıştır.

Böylece siyaseti bir "tarife" meselesine indirgeyen bu zihniyet, sadece CHP'nin iç meselesi değil, Türk demokrasisine ve milli iradeye yönelik en büyük tehditlerden biridir.

Siyasetin bu şekilde tarifeye bağlanması, sadece bir partinin iç meselesi değil, Türk demokrasisinin temeline yerleştirilmiş bir dinamit olarak değerlendirilmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN