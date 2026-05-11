Ana muhalefet partisi CHP'de liyakat ve demokrasi rafa kalktı, yerini 'çanta dolusu dövizler' aldı. Soruşturma dosyalarına giren şok itiraflar, CHP koridorlarında kurulan "Adaylık Borsası"nın kirli çarklarını bir bir ortaya döktü.
İşte "Tamamla da gel" talimatıyla işleyen o karanlık mekanizmanın ayrıntıları...
CHP'DE LİYAKAT DEĞİL PARA TRAFİĞİ
CHP'de son günlerde peş peşe gelen itiraflar ve soruşturma dosyalarına giren ifadeler, siyaset kulislerini sarsan yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirdi. Bu doğrultuda ifadesinde Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon Euro'yu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini, bu paranın Özgür Özel'in bilgisi ve talimatı dahilinde babasının adaylığı için "adaylık ücreti" gibi istendiğini açıkladı. Teknik incelemeler ve baz kayıtları Böcek'in o tarihte Genel Merkez çevresinde olduğunu doğruladı.
CHP'li Gökhan ve Muhittin Böcek'in itirafları ve soruşturma dosyalarına giren ifadeleri, ana muhalefet partisi koridorlarında kapalı kapılar ardında kurulan karanlık bir mekanizmayı işaret etti.
Böcek, etkin pişmanlık talebinde bulundu. Önceki akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00'e kadar sürdü.
Parti içerisinde aday belirleme süreçlerinin "liyakat" yerine "para trafiği" üzerinden şekillendiği yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi. CHP'li bazı isimlerin ifadelerine yansıyan detaylar, kamuoyunda "adaylık borsası" tartışmasını büyüttü.
İddialara göre süreç, klasik bir siyasi yarıştan çok, perde arkasında yürütülen pazarlık mekanizmasına dönüştü. Belediye başkan adaylıklarının; şehrin büyüklüğüne, bütçesine ve rant potansiyeline göre şekillendiği öne sürülürken, bazı ifadelerde milyon euroları bulan talepler dikkat çekti.
Vatandaşa hizmet için ayrılması gereken kaynaklar, daha koltuğa oturmadan karanlık odaklara "ihale bedeli" olarak peşkeş çekiliyor.
Soruşturma dosyalarına yansıyan anlatımlarda, aday adaylarından "eksik kalan kısmı tamamlamaları" yönünde taleplerde bulunulduğu iddiası gündeme geldi.
"TAMAMLA DA GEL" SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Kirli çarkın işleyişi, adeta bir suç şebekesi hiyerarşisini andırıyor. İddiaya göre adaylık borsasının işleyişi, iddialara göre kurumsallaşmış bir hiyerarşi ile yürütülmekte.
Döviz Bazlı Pazarlık: Türk Lirası'nın adı bile geçmiyor. Adaylıklar "1 Milyon Euro" gibi astronomik rakamlarla, doğrudan döviz üzerinden açık artırmaya çıkarılıyor.
iPad Arkasında Kayıt Dışı Sevkiyat: Skandalın en çarpıcı kısmı ise paraların taşınma yöntemi. Takibe yakalanmamak için dijital iz bırakmayan FaceTime ve WhatsApp üzerinden kurulan temaslar, X-Ray cihazlarından gizlenen iPad'ler ve sırt çantalarıyla taşınan balyalar...
Hizmet Değil, Yatırım Dönüşü: Bu kirli borsaya milyonlarını yatıran adayların tek bir hedefi var: Göreve gelince halka hizmet etmek değil, "başlangıç sermayesi" olarak verdikleri bu paraları belediye kasasından misliyle geri toplamak
DEMOKRASİNİN TEMELİNE DİNAMİT
CHP içerisinde yükselen bu "itiraf" sesleri, partinin artık demokratik bir kurum olmaktan çıkıp, adaylıkların haraç mezat satıldığı bir ticaret haneye dönüştüğünü tescilledi. Kendi içinde adaleti sağlayamayan, adayını bile "euro" ile belirleyen bir yapının millete vaat edeceği hiçbir şey kalmamıştır.
Böylece siyaseti bir "tarife" meselesine indirgeyen bu zihniyet, sadece CHP'nin iç meselesi değil, Türk demokrasisine ve milli iradeye yönelik en büyük tehditlerden biridir.
