CHP'li belediyelerden Genel Merkez koridorlarına uzanan kirli para trafiğinde sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de ifade verdi.
GELİNİ DE İFADE VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'in bugün ek ifade verdiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturmada ek ifade veren Zuhal Böcek'in anlattıkları gündemi sarstı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde CHP Genel Merkeze bizzat kendisinin eşliğinde gidip "yüklü miktarda para" teslim ettiğini belirtti. Ankara'daki genel merkez görüşmeleri, Kapalıçarşı'daki gizemli buluşmalar ve "1 milyon euro" detayları kayıtlara geçti.
CHP GENEL MERKEZE GİDEN ÇANTA İDDİASI
Soruşturma dosyasına giren ifadede Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Ankara seyahatlerinden birinde "genel merkeze para teslim edeceğini" söylediğini aktardı. Uçakta karşılaştıkları bir isim aracılığıyla otele geçtiklerini anlatan Böcek, ertesi gün eşini bizzat genel merkeze götürdüğünü belirtti.
İfadede en dikkat çeken detay ise Gökhan Böcek'in sürekli yanında taşıdığı sırt çantası oldu. Genel merkeze bu çantayla girdiğini hatırladığını söyleyen Böcek, çıkışta çantanın durumunu ise net hatırlamadığını ifade etti.
Yolda yapılan bir telefon görüşmesi de Zuhal Böcek'in ifadesinin kritik noktalarından biri oldu. Böcek, eşinin genel merkeze giderken Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu söyledi.
ADAYLIĞIN İLANI GECİKİNCE, GÖKHAN "O KADAR PARA VERDİK" ŞEKLİNDE HAYIFLANDI*
İfade metninde yer alan bir diğer çarpıcı bölüm ise adaylık sürecine ilişkin. Zuhal Böcek, eşinin babasının belediye başkan adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. "O kadar para verdik, hâlâ açıklanmadı" şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Böcek, sürecin eşinde ciddi stres yarattığını vurguladı.
"HALA NE İSTİYORLAR?" TEPKİSİ DOSYAYA GİRDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Zuhal Böcek, adaylık sürecindeki stresli bekleyişi anlattı. Muhittin Böcek'in adaylığı bir türlü ilan edilmeyince eşi Gökhan Böcek'in evde sitem dolu konuşmalar yaptığını belirten Böcek, "Özgür Özel adaylık açıklanacak diye haber yolladı ama yine açıklanmadı. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve 'Hala ne istiyorlar?' diyerek tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bir noktada "1 milyon euro" ifadesinin geçtiğini, ancak bu paranın kaynağını bilmediğini söyledi.
ANKARA'DA ÇANTALI TESLİMAT, İSTANBUL'DA ŞİFRELİ PARA
İfadede İstanbul'daki Kapalıçarşı detayı ise dikkat çekici bir başka başlık oldu. Zuhal Böcek, rüşvetin teslimat duraklarını tek tek tarif etti. Ankara seyahatinde eşini bizzat CHP Genel Merkezi'ne bıraktığını, eşinin içeriye içinde 1 milyon Euro olduğu konuşulan sırt çantasıyla girdiğini hatırladığını söyledi.
Gökhan Böcek'in, medya işleriyle uğraştığı belirtilen E. B. ile birlikte küçük bir dövizciye girdiğini anlatan Zuhal Böcek, kendisinin kapıda beklediğini söyledi. İçeride gerçekleşen para trafiğine dair doğrudan tanık olmadığını belirten Böcek, çıkışta eşinin kendisine "şifre göstererek" para teslimatı yapıldığını eşinden duyduğunu belirten Böcek, paranın kaynağının Antalya'daki iş insanlarından toplanan "seçim yardımları" olduğunu duyduğunu aktardı.
Bu olayın "ilginç" olduğu için aklında kaldığını vurgulayan Böcek, paranın miktarını ise bilmediğini ifade etti.
MANİSA SEYEHATİ VE YAKIN MARKAJDAKİ İSİMLER
Soruşturma makamları, Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde gerçekleştirdiği Manisa ziyaretinin rüşvet trafiğiyle bağlantısını mercek altına aldı. Öte yandan Zuhal Böcek, eşinin bu para verme olayını yakın arkadaşları Serkan Çavdar ve Furkan Solak'a anlatmış olabileceğini dile getirdi. Savcılığın bu isimlerin de ifadesine başvurması bekleniyor.
PARANIN KAYNAĞI BELİRSİZ
İfadesinde paranın kim tarafından sağlandığına dair bilgisinin olmadığını belirten Zuhal Böcek, eşinin babası Muhittin Böcek'in konumu nedeniyle iş insanlarından kolaylıkla para temin edebildiğini söyledi. Yine Zuhal Böcek, seçim döneminde birçok kişinin maddi katkı sağladığını duyduğunu dile getirdi.
AVUKAT SAVUNMASI: "HERKES PARA VERİYOR SANIYORDU"
Zuhal Böcek'in avukatı, müvekkilinin paranın toplanması veya tesliminde bir rolü olmadığını, sadece eşine seyahatlerinde eşlik ettiğini savundu. Müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep eden avukat, "Müvekkilim herkesin aday olmak için partiye para ödediğini zannettiği için bunun suç olduğunu bilmemektedir. Ayrıca tutukluluk süreci 16 aylık bebeğinin gelişiminde gerilemeye neden olmuştur" dedi.