Zuhal Böcek'in avukatı, müvekkilinin paranın toplanması veya tesliminde rolü olmadığını ve sadece eşine eşlik ettiğini savundu.

GELİNİ DE İFADE VERDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'in bugün ek ifade verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturmada ek ifade veren Zuhal Böcek'in anlattıkları gündemi sarstı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde CHP Genel Merkeze bizzat kendisinin eşliğinde gidip "yüklü miktarda para" teslim ettiğini belirtti. Ankara'daki genel merkez görüşmeleri, Kapalıçarşı'daki gizemli buluşmalar ve "1 milyon euro" detayları kayıtlara geçti.



CHP GENEL MERKEZE GİDEN ÇANTA İDDİASI



Soruşturma dosyasına giren ifadede Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Ankara seyahatlerinden birinde "genel merkeze para teslim edeceğini" söylediğini aktardı. Uçakta karşılaştıkları bir isim aracılığıyla otele geçtiklerini anlatan Böcek, ertesi gün eşini bizzat genel merkeze götürdüğünü belirtti.

İfadede en dikkat çeken detay ise Gökhan Böcek'in sürekli yanında taşıdığı sırt çantası oldu. Genel merkeze bu çantayla girdiğini hatırladığını söyleyen Böcek, çıkışta çantanın durumunu ise net hatırlamadığını ifade etti.



Yolda yapılan bir telefon görüşmesi de Zuhal Böcek'in ifadesinin kritik noktalarından biri oldu. Böcek, eşinin genel merkeze giderken Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu söyledi.



ADAYLIĞIN İLANI GECİKİNCE, GÖKHAN "O KADAR PARA VERDİK" ŞEKLİNDE HAYIFLANDI*



İfade metninde yer alan bir diğer çarpıcı bölüm ise adaylık sürecine ilişkin. Zuhal Böcek, eşinin babasının belediye başkan adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. "O kadar para verdik, hâlâ açıklanmadı" şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Böcek, sürecin eşinde ciddi stres yarattığını vurguladı.

"HALA NE İSTİYORLAR?" TEPKİSİ DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Zuhal Böcek, adaylık sürecindeki stresli bekleyişi anlattı. Muhittin Böcek'in adaylığı bir türlü ilan edilmeyince eşi Gökhan Böcek'in evde sitem dolu konuşmalar yaptığını belirten Böcek, "Özgür Özel adaylık açıklanacak diye haber yolladı ama yine açıklanmadı. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve 'Hala ne istiyorlar?' diyerek tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.