Merkez, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ellis Adası ve Hırvatistan'daki Dubrovnik ile birlikte dünyada tescilli üç karantina adasından biri olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADA ÜÇ ÖRNEĞİ VAR

Hastalık tespit edilenler tecrit bölümüne alındı, iyileşemeyenler adanın doğusundaki mezarlığa gömüldü. Bulaş riskini sıfırlamak için cesetler ve mezarlar üzerine sönmüş kireç döküldü.

Bu disiplinli uygulama sayesinde liman kenti İzmir'in demografik ve ekonomik yapısı salgınların yıkıcı etkisinden korundu .

Günde 600 kişiye kadar giriş yapılabilen sistemde, sağlıklı yolcular 3 ile 10 gün arasında misafir edildikten sonra ancak doktor onayıyla yolculuklarına devam edebildi.

Adaya yaklaşan gemilerdeki yolcular filikalarla karaya taşınırken, eşyalar el değmeden raylı vagon sistemleri ile ana binaya gönderildi. Yolcular özel duşlarda sterilize edildi, kıyafetleri ve eşyaları Avrupa'dan getirilen " etüv " adı verilen buharlı dezenfeksiyon makinelerinde yüksek ısıda mikroplardan arındırıldı.

"Tahaffuzhane" yani koruma yeri olarak adlandırılan merkez, döneminin en ileri tıp teknolojisiyle donatıldı.

'ÖLENLER SABUN YAPILDI' EFSANESİ

Bölge halkı arasında ölenlerin yakılıp sabun yapıldığına dair korkutucu rivayetler anlatılsa da tarihi belgeler sadece kıyafetlerin ve eşyaların yakıldığını, sabun hikayesinin "şehir efsanesi" olduğunu ortaya koydu.

350 KABİR VAR

Bugün mezarlıkta 300 ile 350 civarında mezar olduğu tahmin ediliyor. Bazı mezar taşlarındaki kalp oymaları, burada son bulan hayatların ardındaki derin acıları simgeliyor.