Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci devam ederken, başkan adaylarının transfer planları da şekillenmeye başladı. Bu süreçte Hakan Safi'nin en büyük hedeflerinden birinin Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao olduğu ifade edildi.
Portekizli futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.
İTALYA'DA TEMAS KURDU
Hakan Safi'nin, Milan ile Atalanta arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiği öğrenildi.
Başkan adayının transfer sürecini ilerletmek amacıyla İtalya'ya giderek hem Milan yöneticileriyle hem de Rafael Leao'nun temsilcileriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.
MİLAN'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK
İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için 50 ila 60 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacak.
Kulübün, uygun bonservis bedeline ulaşılması halinde transfer görüşmelerine açık olduğu ifade edildi.
SEZON KARNESİ
Rafael Leao, Milan formasıyla bu sezon 29 resmi maçta görev aldı. Portekizli hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken, Hakan Safi'nin yıldız transfer hedefleriyle güçlü bir proje hazırladığı ve Rafael Leao dosyasını öncelikli gündem maddeleri arasında tuttuğu belirtiliyor.