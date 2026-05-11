Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin transfer hedeflerinden biri Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao olarak açıklandı.

Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla 29 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci devam ederken, başkan adaylarının transfer planları da şekillenmeye başladı. Bu süreçte Hakan Safi'nin en büyük hedeflerinden birinin Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao olduğu ifade edildi. Portekizli futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.

İTALYA'DA TEMAS KURDU Hakan Safi'nin, Milan ile Atalanta arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiği öğrenildi. Başkan adayının transfer sürecini ilerletmek amacıyla İtalya'ya giderek hem Milan yöneticileriyle hem de Rafael Leao'nun temsilcileriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.