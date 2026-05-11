Fenerbahçe'de çılgın hedef Rafael Leao! Milan - Atalanta maçında izlendi, 60 milyon euro beklentisi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin, Milan forması giyen Rafael Leao transferi için girişimlere başladığı öne sürüldü. Portekizli yıldız için İtalya’da temaslar gerçekleştirildiği belirtildi. Milan yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için 50 ila 60 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacak.

  • Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin transfer hedeflerinden biri Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao olarak açıklandı.
  • Hakan Safi, Milan ile Atalanta arasındaki maçı izlemek ve transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti.
  • Milan yönetimi, Rafael Leao için 50 ila 60 milyon euro arasında teklifleri değerlendirmeye alacaklarını belirtti.
  • Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla 29 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
  • Hakan Safi, Fenerbahçe'deki seçim sürecinde Rafael Leao transferini öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci devam ederken, başkan adaylarının transfer planları da şekillenmeye başladı. Bu süreçte Hakan Safi'nin en büyük hedeflerinden birinin Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao olduğu ifade edildi.

Portekizli futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.

Rafael Leao'nun ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
İTALYA'DA TEMAS KURDU

Hakan Safi'nin, Milan ile Atalanta arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiği öğrenildi.

Başkan adayının transfer sürecini ilerletmek amacıyla İtalya'ya giderek hem Milan yöneticileriyle hem de Rafael Leao'nun temsilcileriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Leao, Milan'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
MİLAN'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için 50 ila 60 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacak.

Kulübün, uygun bonservis bedeline ulaşılması halinde transfer görüşmelerine açık olduğu ifade edildi.

Rafael Leao.
SEZON KARNESİ

Rafael Leao, Milan formasıyla bu sezon 29 resmi maçta görev aldı. Portekizli hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken, Hakan Safi'nin yıldız transfer hedefleriyle güçlü bir proje hazırladığı ve Rafael Leao dosyasını öncelikli gündem maddeleri arasında tuttuğu belirtiliyor.

