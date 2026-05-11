Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında mutlak butlan davası ve yedek parti iddiaları görüşüldü.

CHP'de kurultayın yok hükmünde sayılması ihtimaline karşı yedek parti planı hazırlandığı iddia edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kurultay sürecine ilişkin açıklamaları parti yönetiminde rahatsızlık yarattı.

MYK toplantısında Muhittin Böcek hakkında ihraç kararı alınıp alınmayacağı görüşüldü.

38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan davasında istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmazken, peş peşe yaşanan krizler parti yönetimindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MYK toplantısı öncesinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Özel, partilerine yönelik olası bir kapatma girişimine karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır" ifadelerini kullanmıştı. Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), 'mutlak butlan' davasından yedek parti iddialarına kadar birçok kritik başlık masaya yatırıldı. YÖNETİMDE KRİZ ALARMI CHP kulislerinde konuşulan 'yedek parti' iddiaları ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in skandalları ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık çıkışı, parti içindeki gerilimi daha da artırdı. Yaşanan gelişmeler, CHP'de yeni bir kriz dalgasının kapıda olduğu yorumlarına neden oldu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son durumu ve Özgür Özel'in olası 'B planı'na dair çarpıcı detayları A Haber ekranlarında paylaştı. CHP'de gözler istinaf mahkemesinden çıkacak karara çevrilirken, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin 'mutlak butlan' davası da siyasi gündemdeki yerini koruyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında mutlak butlan davası ve yedek parti iddiaları görüşüldü.(Haberde yer alan fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.) KULİSLERDE 'B' PLANI İDDİASI Kurultayın yok hükmünde sayılması halinde mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılabileceği değerlendirilirken, bu ihtimale karşı parti içinde 'yedek parti' planının gündemde olduğu belirtiliyor. CHP kulislerinde konuşulan 'yedek parti' hazırlığına ilişkin iddialar siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken, yeni bir genel merkez binası tutulduğu yönündeki iddiaların ise parti kaynakları tarafından reddedildiği belirtildi. Özgür Özel: '' Yeni partimiz hazır'' Parti kaynaklarının, 'yedek parti' planının doğru olduğunu doğruladığı ancak bu süreç için ayrı bir genel merkez binası hazırlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği aktarıldı.