Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmazken, peş peşe yaşanan krizler parti yönetimindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MYK toplantısı öncesinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
Özel, partilerine yönelik olası bir kapatma girişimine karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır" ifadelerini kullanmıştı.
Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), 'mutlak butlan' davasından yedek parti iddialarına kadar birçok kritik başlık masaya yatırıldı.
YÖNETİMDE KRİZ ALARMI
CHP kulislerinde konuşulan 'yedek parti' iddiaları ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in skandalları ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık çıkışı, parti içindeki gerilimi daha da artırdı.
Yaşanan gelişmeler, CHP'de yeni bir kriz dalgasının kapıda olduğu yorumlarına neden oldu.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son durumu ve Özgür Özel'in olası 'B planı'na dair çarpıcı detayları A Haber ekranlarında paylaştı.
CHP'de gözler istinaf mahkemesinden çıkacak karara çevrilirken, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin 'mutlak butlan' davası da siyasi gündemdeki yerini koruyor.
KULİSLERDE 'B' PLANI İDDİASI
Kurultayın yok hükmünde sayılması halinde mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılabileceği değerlendirilirken, bu ihtimale karşı parti içinde 'yedek parti' planının gündemde olduğu belirtiliyor.
CHP kulislerinde konuşulan 'yedek parti' hazırlığına ilişkin iddialar siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken, yeni bir genel merkez binası tutulduğu yönündeki iddiaların ise parti kaynakları tarafından reddedildiği belirtildi.Özgür Özel: '' Yeni partimiz hazır''
Parti kaynaklarının, 'yedek parti' planının doğru olduğunu doğruladığı ancak bu süreç için ayrı bir genel merkez binası hazırlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği aktarıldı.
MYK'DA BÖCEK GÜNDEMİ
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin ortaya atılan 'itirafçı' iddiaları CHP'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Parti yönetiminin gerçekleştirdiği MYK toplantısında, Böcek'in bazı açıklamalarda bulunduğu yönündeki iddiaların da gündeme geldiği öğrenildi.
Özellikle kurultay sürecine ilişkin beyanların, devam eden 'mutlak butlan' davasını nasıl etkileyeceğinin değerlendirildiği belirtilirken, söz konusu açıklamaların parti içinde rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Muhittin Böcek hakkında ihraç kararı alınıp alınmayacağının da MYK'nın en kritik başlıklarından biri olduğu kaydedildi.